أربعيني يقتل زوجته بتنغير.. اعتدى عليها بالسلاح الأبيض ولاذ بالفرار

لقيت امرأة مصرعها صباح اليوم السبت، بقسم الإنعاش بمستشفى سيدي احساين بورزازات، جراء نزيف حاد بعد تعرضها لاعتداء بسلاح أبيض من طرف زوجها.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر على الضحية مضرجة في دمائها، بعد تعرضها لطعنات قاتلة بعد خلاف مع زوجها بدوار أيت حمودن ضواحي تنغير.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المشتبه فيه ترك الضحية تنزف بشكل حاد، تم لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، حيث لازال البحث جاريا من أجل توقيفه.

وعرف مكان الحادث، استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي، حيث جرى فتح تحقيق حول الحادث.