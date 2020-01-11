جنرال في الحرس الثوري الايراني “يتقبل” المسؤولية في إسقاط الطائرة الأوكرانية

صرح قائد قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني السبت أنه يتقبل كامل المسؤولية في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال العميد أمير علي حاجي زادة، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي، ونشرها موقع وكالة مهر للأنباء، “نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشأن”.

وأضافت الوكالة نقلا عن المسؤول العسكري الإيراني، “تمنيت الموت، ليتني مت ولم أسمع بمثل هذا النبأ”.

وكانت قيادة القو ات المسلحة الإيرانية، اعترفت فجر اليوم السبت، بأن “خطأ بشريا” تسبب بكارثة طائرة البوينغ 737 الأوكرانية.

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وأوضح بيان للجيش الإيراني، الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن البوينغ الأوكرانية اعتبرت “طائرة معادية” و”أصيبت” في وقت كانت تهديدات العدو عند أعلى مستوى.

وعقب ذلك، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم، أن بلاده تشعر بأسف “عميق” لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك “مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر”.

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر “التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ، أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا”، موضحا أن “التحقيقات مستمرة لتحديد” المسؤولين “وإحالتهم على القضاء”.