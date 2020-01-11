مصرع الشاب محمد جبارين بحادث طرق قرب عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ­­لقي الشاب محمد صبحي جبارين (24 عاما) من أم الفحم اليوم، السبت، مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية بسيارة في طريق 22 بالقرب من مفرق كريات آتا، قرب عكا.

وأفادت الأنباء الأولية، عن وقوع حادث سير خطير على طريق 22 في مفرق كريات آتا الشمالي، بين سيارة ودراجة نارية.

ومن جانبها قالت المصادر الطبية، أنها حاولت إنقاذ الشاب عبر الإنعاش، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، فأعلنت وفاته.

هذا وقد باشرت قوات الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث.