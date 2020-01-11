ترامب: دول كالسعودية وكوريا الجنوبية تدفع مقابل انتشار جنودنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن دولا مثل السعودية وكوريا الجنوبية، تدفع ملايين الدولارات مقابل انتشار جنود أميركيين هناك.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أمس الجمعة، أنه أبلغ السعودية على سبيل المثال، بأن عليها دفع الأموال مقابل نشر مزيد من الجنود.

وأضاف: "لقد وضعوا بالفعل مليار دولار في حساب مصرفي"، وفق قناة الحرة.

كما قال ترامب، إنه "يتعين على الحكومة العراقية دفع الأموال لدافعي الضرائب الأميركيين، إذا أرادت سحب القوات الأميركية من هناك".

وأضاف: "أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم. إذا غادرنا فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك".

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وسُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان رد الفعل العراقي على الضربة التي قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، قد يؤدي إلى مغادرة قوات واشنطن للعراق، فأجاب: "لا مشكلة لي مع ذلك".

وعن دعوات المسؤولين العراقيين إلى بدء التخطيط لسحب القوات الأميركية، قال: "هذا ما يقوله العراقيون علنا. لكنهم لا يقولون ذلك في الجلسات الخاصة".

واعتبر ترامب، أن الأوضاع في الشرق الأوسط أصبحت في ظل إدارته "أكثر ترويضا"، فقد تم القضاء على "داعش"، وزج بعشرات الآلاف من مقاتليه في السجون.

والأربعاء، ردت إيران على مقتل سليماني، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أميركيين، غربي وشمالي العراق، وقالت واشنطن إن أي من جنودها لم يصب بأذى.

وأثارت المواجهة العسكرية الأميركية الإيرانية، غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران.