شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيراني يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 قال قيادي بالحرس الثوري الإيراني إن الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ قصير المدى.

وأكد القيادي أن منظمة الطيران الإيرانية لا تتحمل المسؤولية "بل الخطأ كان من جانبنا" إلى ذلك، الدفاع الجوي ظن خطأ أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة صاروخ كروز فاستهدفها. Advertisements وأدى تحطم الطائرة الأوكرانية إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 180 ويحملون جنسيات مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.