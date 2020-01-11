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شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيراني يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
قال قيادي بالحرس الثوري الإيراني إن الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ قصير المدى.
وأكد القيادي أن منظمة الطيران الإيرانية لا تتحمل المسؤولية "بل الخطأ كان من جانبنا"
إلى ذلك، الدفاع الجوي ظن خطأ أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة صاروخ كروز فاستهدفها.
وأدى تحطم الطائرة الأوكرانية إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 180 ويحملون جنسيات مختلفة.
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