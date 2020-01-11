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الحرس الثوري الإيراني يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 11 يناير 2020

قال قيادي بالحرس الثوري الإيراني إن الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ قصير المدى.

 

وأكد القيادي أن منظمة الطيران الإيرانية لا تتحمل المسؤولية "بل الخطأ كان من جانبنا"

 

إلى ذلك، الدفاع الجوي ظن خطأ أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة صاروخ كروز فاستهدفها.

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وأدى تحطم الطائرة الأوكرانية إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 180 ويحملون جنسيات مختلفة.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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