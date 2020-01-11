شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرتها.. أوكرانيا تطلب تعويضاً واعتذار رسمي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عقب اعتراف إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن بلاده تنتظر اعتذاراً رسمياً من إيران وعبر قنوات دبلوماسية، وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا.
وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق “تيليغرام” إن إيران اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير متعمد، وحتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق.
وأضاف أننا ننتظر من إيران ضمانات لاستعدادها الكامل لتحقيق صريح، ومقاضاة المسؤولين، وإعادة جثث القتلى ودفع تعويضات، وتقديم اعتذار رسمي عبر قنوات دبلوماسية.
بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر “تويتر”، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر.
وتابع في تغريدة أخرى: “إيران نادمة جدًا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية”.
وكانت طائرة الركاب من طراز “Boeing 737-800” التابعة لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، تحطمت فجر الأربعاء الماضي 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.
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