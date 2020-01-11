شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرتها.. أوكرانيا تطلب تعويضاً واعتذار رسمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عقب اعتراف إيران ‏بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن بلاده تنتظر ‏اعتذاراً رسمياً من إيران وعبر قنوات دبلوماسية، وتعويضات عن ‏إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا.‎

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق “تيليغرام” إن إيران اعترفت بذنبها، بأنها ‏أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير متعمد، وحتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية ‏للتحقيق.‏

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وأضاف أننا ننتظر من إيران ضمانات لاستعدادها الكامل لتحقيق ‏صريح، ومقاضاة المسؤولين، وإعادة جثث القتلى ودفع ‏تعويضات، وتقديم اعتذار رسمي عبر قنوات دبلوماسية‎.‎

بدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر “تويتر”، إن إسقاط الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا ‏يُغتفر.

وتابع‎ ‎في تغريدة أخرى: “إيران نادمة جدًا على الإسقاط غير ‏المتعمد‎ ‎للطائرة الأوكرانية‎”‎.

وكانت طائرة الركاب من طراز‎ “Boeing 737-800” ‎التابعة ‏لشركة “الخطوط الجوية الأوكرانية”، تحطمت فجر الأربعاء الماضي 8 يناير ‏الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية ‏كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا‎.‎