شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على «هيثم بن طارق» سلطان عُمان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أدى هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم السبت، القسم سلطانًا لعمان، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ولد سنة 1954م، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

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وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

كما عين هيثم بن طارق في منصب وزير التراث والثقافة منذ العام 2002 وحتى يوم أمس، وهو رئيس اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية للسلطنة “عمان 2040”.

وقد أدى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد صباح اليوم القسم سلطانا لعُمان وفقًا لنص المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة، وذلك إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت مَن أوصى به السلطان قابوس بن سعيد؛ عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا له.