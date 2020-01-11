شكرا لقرائتكم خبر عن «لم تسدد الاشتراكات».. لبنان تأسف لرفض تصويتها في الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أعربت ‏وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن أسفها لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة.

وأكدت في بيان اليوم أنها:" من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، و أجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة ".

ورأى البيان أنه:" بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر ".

يذكر أن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كان قد أعلن أن لبنان فقد حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، من بين عشر دول أعضاء، بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجب عليه من اشتراكات.