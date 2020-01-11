شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بورتريكو والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبى لبورتريكو، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن هذا يأتى عقب أيام من الزلزال الذى ضرب البلاد، وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل شخص واحد وتدمير عشرات المنازل والمبانى وانقطاع الكهرباء.

ولم تشر الشبكة، إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.