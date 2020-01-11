شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بورتريكو والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن هذا يأتى عقب أيام من الزلزال الذى ضرب البلاد، وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل شخص واحد وتدمير عشرات المنازل والمبانى وانقطاع الكهرباء.
ولم تشر الشبكة، إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بورتريكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.