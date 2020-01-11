شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا : الصاروخ الإيراني الذي أسقط الطائرة أطلق يدويا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن جهاز أمن الدولة فى أوكرانيا، اليوم السبت، أن الصاروخ الذى أسقط الطائرة الأوكرانية المنكوبة بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، أطلق يدويا، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هذا الاعلان جاء بعدما أعلن التلفزيون الإيرانى فى وقت سابق السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن غير قصد بسبب خطأ بشري.

وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، قد صرح فى وقت سابق بأن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران، وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا، فيما طالب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بـ"الشفافية" لإجراء "تحقيق تام ومعمق" حتى يتم تحديد المسؤوليات بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ .