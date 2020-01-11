"مواقع التواصل" تتشح بالسواد حزنا على رحيل السلطان قابوس

اتشح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في سلطنة عمان بالسواد عقب إعلان البلاط السلطاني في البلاد خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأقام العمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه سرادق عزاء افتراضي لتلقي التعزية في وفاة من وصفوه بـ"سلطان القلوب" وباني عٌمان ومؤسس نهضتها الحديثة.



فما أن أعلن البلاط السلطاني في عُمان، خبر وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حتى فاض موقعا التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" بمشاعر الحزن.

وتصدر هاشتاق "#قابوس_بن_سعيد" اليوم السبت، الترند في عمان، ضمن أكثر الهاشتاقات ترددا على تويتر البلاد، كما أطلق عمانيون وخليجيون هاشتاقات عديدة عقب وفاة قابوس؛ أبرزها #قابوس_في_ذمه_الله"، و"#وداعاً_سلطان_القلوب".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، مساء الجمعة، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كما تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.





وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، والراحل صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم، كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.

باني عمان ومؤسس نهضتها الحديثة

ونعى مسؤولون وقيادات تنفيذية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي السلطان قابوس.

وفي برقية تعزيتها، قالت وزيرة التقنية والاتصالات العمانية عزة الإسماعيلية، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نعم القائد، ونعم الوالد، حكمت فعدلت فنلت حبنا جميعا، فنم سيدي آمنا مطمئنا، اللهم إنه قد أكرمنا فوق الأرض فأكرمه يوم العرض، اللهم إنا نشهدك أنه قد أحسن إلينا فاجزه عنا خير الجزاء وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وقال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في عمان طلال الرحبي عبر تويتر: "رحمة الله على باني عمان ومؤسس نهضتها الحديثة.. كم هو يوم حزين لنا جميعا أن نفقد الأب والقائد"، مؤكدا أن مراسم الدفن والانتقال الحضاري والسلس للسلطة يعكس رسوخ أركان الدولة التي أسسها قابوس.

"لبست عُمان ثوب السواد"

"لبست عُمان ثواب السواد"، هكذا نعى الدكتور حيدر بن علي اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، قائلا: "بكل أسى وحزن ننعي رحيل قائد عُمان وباني نهضتها الحديثة #السلطان_قابوس إلى جوار ربه تاركا عمان دولة راسخة قوية آمنة مطمئنة ومزدهرة".

وعدد اللواتي من مآثر الفقيد، قائلا: إنه رفع راية السلم والسلام، والتسامح والتعايش فأصبحت عُمان واحة أمن وأمان، وكان نابذا للتطرف والفتن، أبعد المنطقة بحكمته عن ويلات الحروب ولم يورط وطنه في تدمير الشعوب والأوطان، فكسب محبة القلوب وتقدير النفوس والألباب ليس فقط عند شعبه ولكن في العالم بأسره".

وفي نعيه، قال الإعلامي راشد الفارسي: بكل أسى وحزن ننعي رحيل قائد عُمان وباني نهضتها الحديثة #السلطان_قابوس إلى جوار ربه تاركا عمان دولة راسخة قوية آمنة مطمئنة ومزدهرة".

هيثم بن طارق.. استمرار لنهج قابوس

وحرص عدد آخر من رواد موقع "تويتر" في عمان على الدعاء لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، خلفا للراحل السلطان قابوس.

وقال الإعلامي العماني زكريا المحرمي عبر "تويتر": نبارك تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان، وهو شخصية مثقفة رفيعة وكان مقربا جدا من السلطان قابوس، وكان عضوا فاعلا في مجلس الوزراء، وتعيينه سلطانا للبلاد يعني استمرار نهج السلطان قابوس وحكمته، وبعده عن سياسة المحاور والاستقطاب".

من جانبه كتب الأكاديمي والباحث العماني حافظ الشحي عبر حسابه على موقع "فيس بوك" قائلا: "رحل عنا باني عمان، وسلم عهدتها لسلطاننا المفدى الجديد #هيثم_بن_طارق".





ومن جهته، قال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحر بصلالة: "السمع والطاعة والولاء والوفاء للسلطان هيثم بن طارق، سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالتكم قائدًا وعاهلاً لهذا الوطن".

وأدى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان، خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية- إنه سيتبع خط الراحل السلطان قابوس بن سعيد، في سياساته الخارجية والتعاون الدولي.