نائب ألماني يطالب بعقوبات قوية على قادة إيران

طالب بيجان جير ساراي النائب البرلماني الألماني ذو الأصول الإيرانية، السبت، بفرض عقوبات قوية على صناع القرار والمسؤولين الإيرانيين، بسبب سياسة طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال ساراي، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط" وخبير الشؤون الخارجية، في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "العقوبات لا بد أن تكون قوية وتركز على المسؤولين الإيرانيين وصناع القرار، خاصة هؤلاء الذين يملكون أصولا في أوروبا أو الولايات المتحدة وكندا".



وأضاف "كما أن أوروبا مطالبة بإجراء مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة حول ملف إيران"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن يقفا جنبا إلى جنب في مواجهة طهران.

وأشار إلى أن "الالتزام العنيد والمستمر بالاتفاق النووي مع إيران، لم يساعد الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا، وأغضب حلفاءنا الأمريكيين".

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ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعامل بسلبية شديدة ولا يلعب دورا نشطا في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه سياسة غير حكيمة على الإطلاق.

وكان باول تسامياك، السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم "يمين وسط"، طالب، الجمعة، بفرض عقوبات على إيران بسبب إسقاطها الطائرة الأوكرانية.



وفي تصريحات خاصة لصحيفة بيلد الألمانية، قال تسامياك "يجب محاكمة المسؤولين عن هذا الفعل (إسقاط الطائرة)".



وفي وقت مبكر صباح اليوم، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتذارا عن إسقاط الطائرة، واصفا إياه بـ"الخطأ البشري الذي لا يغتفر".

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران فجر الأربعاء الماضي، وكان على متن الطائرة المنكوبة 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.