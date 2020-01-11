رئيس الإمارات يأمر بإقامة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، السبت، بإقامة صلاة الغائب في جميع مساجد البلاد على روح المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بعد صلاة المغرب.

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية برقيتي تعزية مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.





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ومساء الجمعة، أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاما، كما تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، وصاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.