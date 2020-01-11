محمد بن زايد وبوتين يبحثان هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس بوتين بحثا خلاله أيضا تطورات الأحداث الأخيرة وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

كما تناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومعالجة القضايا الدولية بالحكمة والحوار.

وتأتي المباحثات في إطار حرص الدولتين على تعزيز التعاون والتنسيق المكثف حول الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري والوضع في ليبيا واليمن والخليج العربي.

وحل الرئيس الروسي ضيفا على الإمارات منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في زيارة أكدت عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.