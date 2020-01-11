الحرس الثوري الإيراني ينفى نبأ استقالة قائد القوات الجوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفراد من الحرس الثوري الإيراني

نفى الحرس الثوري الإيراني نبأ استقالة، علي حاجي زادة، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، بحسب ما ذكرته اليوم السبت وسائل إعلام إيرانية.

من جهته قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، "نتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية بالكامل ... مستعدون لتنفيذ أي قرار يتخذه المسؤولون" في إيران.

وطالب نواب في البرلمان الإيراني بإقالة ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ووجهوا انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين، متهمينهم بالكذب والافتراء.

Advertisements

من جهته أمر مرشد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، القوات المسلحة بمتابعة التحقيق في "التقصير المحتمل" في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، وضمان عدم تكرار مثل هذا "الحادث المفجع" مستقبلا.

وأعلن التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر عسكري، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، منوها بأن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، الأمر الذي أدى إلى استهدافها.