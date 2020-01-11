- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطان هيثم بن طارق يكشف ملامح السياسة الخارجية التي سينتهجها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشف السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، اليوم السبت، عن ملامح السياسة الخارجية التي سينتهجها بعد توليه الحكم خلفا لابن عمه السلطان قابوس، الذي توفي عن عمر يناهز الـ79 عاما.
وقال السلطان هيثم بن طارق في كلمته الرسمية الأولى فور أدائه اليمين القانونية، إنه سيواصل السياسة الخارجية التي تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان إلى بذل الجهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي أمس الجمعة، وبنى دولة عمان الحديثة، ولعب دور الوسيط في المنطقة.
وكان التساؤل بشأن السياسة الخارجية هو الأبرز لدى المحللين والمتابعين عقب وفاة السلطان قابوس.
وقبل عمله كوزير للثقافة، شغل السلطان هيثم بن طارق منصب وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون السياسية والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وقد ترأس أحيانا أيضا اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال سيغورد نويباور الخبير في شؤون الشرق الأوسط، في تحليل لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن: ”هذه التجربة“ قد زودته بالخبرات السياسية اللازمة وخبرة السياسة الخارجية للمساعدة في توجيه عمان خلال مرحلة ما بعد قابوس“، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطان هيثم بن طارق يكشف ملامح السياسة الخارجية التي سينتهجها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.