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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحرس الثوري الإيراني يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال قيادي بالحرس الثوري الإيراني إن الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ قصير المدى.
وأكد القيادي أن منظمة الطيران الإيرانية لا تتحمل المسؤولية "بل الخطأ كان من جانبنا"
إلى ذلك، الدفاع الجوي ظن خطأ أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة صاروخ كروز فاستهدفها.
وأدى تحطم الطائرة الأوكرانية إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 180 ويحملون جنسيات مختلفة.
وأعلن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثورى العميد على حاجى زادة، عن تحمل هذه القوة كامل المسؤولية عن الخطأ البشرى الذى أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.
حيث أعلن فى المؤتمر الصحفى تحمله كامل المسؤولية عن الخطأ البشرى الذى أسفر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء الماضى بعد إقلاعها بقليل من مطار "الإمام الخمينى" جنوب غرب العاصمة طهران، قائلا " تمنيت الموت بعد إدراكنا أن صاروخا أطلقناه أصاب الطائرة الأوكرانية".
وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من العاصمة الإيرانية طهران متجهة إلى كييف، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخمينى.
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