الخطوط الأوكرانية نفت أي انحراف بمسار الطائرة المنكوبة: على إيران تحمل المسؤولية كاملة

لفتت ​الخطوط الجوية الأوكرانية​ إلى أنّ "اعتراف ​إيران​ بإسقاط الطائرة الأوكرانية يبرئنا من أي مسؤوليّة أمنيّة"، موضحةً أنّه "لم نتلقَ أي معلومات عن تهديد محتمل ولم تصلنا أي معلومات من كييف أو ​طهران​ عن مخاطر في المطار".

ورفضت في مؤتمر صحافي،تلميح إيران لتقصير من طاقم الطائرة، مؤكّدةً أنّ "طاقم الطائرة قام بواجبه على أكمل وجه دون أي تقصير، والتزم بالتعليمات قبل وخلال الإقلاع"، نافيةً "أيانحراف بمسار الطائرة". وذكرت أنّه "لم يكن هناك أي إخطار في مطار طهران بوضع غير اعتيادي،والمطار كان يعمل بكامل طاقته خلال رحلة الطائرة المنكوبة"، مشدّدةً على أنّ "على إيران تحمّل المسؤوليّة الكاملة عن الحادثة".

وبيّنت الخطوط "أنّنا بذل قصارى جهدنا للمساعدة في هذه الظروف"، مؤكّدةً أنّه "لا يمكن لقائد الطائرة أن يكون على علم بمسارات ​الصواريخ​ الإيرانية".وطالبت إيرانبـ"الكشف عن المعلومات كافّة حول الحادث، ونحندخلنا في عمليّة تقاضي ونحاول معرفة نتائج التحقيق". ولفتت إلى "أنّنانراجع الإجراءات الأمنيّة خاصّة في البلدان الّتي تمرّ بصراعات".