الكرملين: الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي بحثا هاتفيا بالمسألة الليبية

أعلنت الدائرة الإعلامية في الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد ​أبو ظبي​ ​محمد بن زايد آل نهيان​، بالمسألة الليبية".

وأوضحت في بيان، أنّ "بوتين أطلع آل نهيان على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، الّتي جرت في الثامن من كانون الثاني الحالي في ​إسطنبول​، وأعرب عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ​ليبيا​ وتعزيز العملية السلميّة بين جهات النزاع".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي ​خليفة حفتر​ قد أعلن في 12 كانون الأول، المضي ببدء المعركة الحاسمة والتقدّم نحو ​طرابلس​، حيث دعا الوحدات المتقدّمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.