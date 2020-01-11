أعلنت الدائرة الإعلامية في الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، بالمسألة الليبية".
وأوضحت في بيان، أنّ "بوتين أطلع آل نهيان على نتائج مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الّتي جرت في الثامن من كانون الثاني الحالي في إسطنبول، وأعرب عن تأييده لتفعيل الجهود الرامية إلى الوقف السريع لإطلاق النار في ليبيا وتعزيز العملية السلميّة بين جهات النزاع".
وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قد أعلن في 12 كانون الأول، المضي ببدء المعركة الحاسمة والتقدّم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدّمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي بحثا هاتفيا بالمسألة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.