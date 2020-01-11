أعلن المكتب الإعلامي التابع للرئاسة الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ ​الساعة​ 17,00 (15,00 ت غ) لمنلقشة قضية الطائرة التي اعترفت ​طهران​ بإسقاطها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي سيتصل بروحاني لمناقشة قضية الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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