أعلن خفر السواحل اليوناني "مقتل 12 شخصًا على الأقل جرّاء غرق مركب كان على متنه نحو 50 مهاجرًا في البحر الأيوني"، لافتًا إلى أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة، وتمّ العثور على أكثر من 20 شخصًا على قيد الحياة".
وكانت قد بدأت المياه بغمر القارب قرب جزيرة باكسي لدى محاولته على ما يبدو الوصول إلى إيطاليا.
وأفادت السلطات بأنّ "ستة قوارب لخفر السواحل اليوناني ومروحيّتين تابعتين لسلاح البحرية شاركت في جهود الإنقاذ".
وقُتل آلاف المهاجرين واللاجئين خلال السنوات الأخيرة، أثناء محاولتهم عبور المتوسط في قوارب صغيرة وتقلّ أشخاصًا يتجاوز عددهم طاقتها. وقد ذكرت منظمة الهجرة الدولية أنّ "22 شخصًا قُتلوا أو لا يزالون مفقودين جرّاء غرق قوارب مهاجرين في المتوسط هذا الشهر".
كانت هذه تفاصيل خبر خفر السواحل اليوناني: مقتل 12 مهاجرا على الأقل نتيجة غرق مركب بالبحر الأيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.