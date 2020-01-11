الحرس الثوري:نتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية وسننفذ أي قرار يتخذه المسؤولون

أكد قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حجي زاده انه "نتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية وسننفذ أي قرار يتخذه المسؤولون"، موضحا انه "اتخذ قرار إطلاق الصاروخ بعد تحذيرات من هجوم بصواريخ كروز، المسؤول الذي اتخذ قرار إطلاق المضادات كان يعتقد أنه يستهدف صاروخ كروز ولم يكن أمامه سوى 10 ثوان لاتخاذ القرار".
وشدد على ان "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جزئية عن الكارثة لأنها صعدت حالة التوتر"، لافتا إلى انه "طلبنا وقف الطيران أثناء الهجوم على قاعدة عين#الأسد ولم يتم ذلك لبعض الأسباب".
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