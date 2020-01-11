وزارة الداخلية التركية أطلقت عملية "الفخ" ضد "بي كا كا" في ولاية ماردين

لفتت ​وزارة الداخلية التركية​ إلى "اكتمال عملية "الكاسر" الّتي أدّت إلى القضاء على 144 "إرهابيًّا" وتدمير عدد كبير من مواقع وملاجئ ومخابئ تابعة للإرهابيّين".

وأعلنت في بيان، "إطلاق قوات الدرك عمليّة "الفخ" ضدّ منظمة "بي كا كا" في ولاية "ماردين" بجنوب شرق ​تركيا​، بهدف تحييد الإرهابيّين في المنطقة"، موضحةً أنّ "915 من المنتسبين إلى قوات الدرك والأمن والقوات الخاصة يشاركون في العمليّة".

يُذكر أنّ في 19 آب الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضدّ منظمة "بي كا كا"، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليّات متتالية حملت الاسم نفسه.