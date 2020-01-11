تساقط غزير للأمطار في الإمارات وتسجيل أعلى 5 كميات أمطار

واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة هطولها على معظم مناطق دولة الإمارات مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا في أبو ظبي وما حولها ومنطقة الظفرة في الغويفات والرويس والمرفأ وكانت غزيرة إلى متوسطة في مناطق العين و على أغلب المناطق الشمالية في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين والجزر.
وسُجلت أعلى 5 كميات أمطار على الدولة في القوع بواقع 40.6 ملم و39.6 ملم في بو حمرا و36 ملم في دمثة ورزين، و34 ملم في وتييد، كما سجلت مناطق أخرى كميات كبيرة من الأمطار في رأس غناصة 31 ملم وجميرا ومزيرعة ومليحة 23 ملم والشعبية 26 ملم والفوعة 18 ملم في الفرفار وجبل الحين وميناء الفجيرة وسويحان وفلج المعلا والياسات والغويفات وعرجان وسيح شعيب و15 في جبل جيس وأكثر من 10 ملم في عجمان ورأس الخيمة ووادي شحة والقور وحتا والعجبان ومدينة ومطار أبو ظبي ومدينة زايد وجبل الظنة ومخيرز وغيراها. يشار إلى أن أعلى كمية أمطار سجلت خلال شهر الحالي كانت بواقع 144 ملم على خورفكان عام 1996.
إن هذه الحادثة تثبت أن أي دولة في العالم مهما كانت تمتلك بنى تحتية متطورة، هي عرضة لهذه الأحداث الطبيعية التي لا تمتلك السلطات المعنية القدرة على التحكم بها.
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