سلطان عمان الجديد يتعهد بمواصلة سياسة عدم التدخل والتعايش السلمي

تعهد سلطان عمان الجديد ​هيثم بن طارق آل سعيد​، أنه سيواصل "ال​سياسة​ الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي وعدم التدخل"، مؤكدا أنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

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