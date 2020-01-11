فرنجية: نريد أن نعرف حجم باسيل بالحكومة وبناء على ذلك نقرر المشاركة أو عدمها

كشف رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​، "أنّه أبلغ رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ وكلّ المعنيّين ب​تشكيل الحكومة​ "منذ بداية الطريق" موقفًا واضحًا لا لبس فيه ولا تراجع عنه".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "هذا الموقف مفاده أنّه إذا شُكّلت حكومة وفاق وطني أو تمثّل فيها الحراك، فإنّ حجمنا يقتضي أن نتمثّل بوزير. أمّا إذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على "​التيار الوطني الحر​" فقط، فنحن لا نرضى بوزير واحد وإنّما نطالب بوزيرين".

وأكّد فرنجية أنّ "في هذه الحال، نريد حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية نتوافق عليها، فيتولّى كلّ وزير حقيبة، لا وزير واحد بحقيبتَين". وركّز على "أنّنا قبل أن نتّخذ قرارنا، نريد أن نعرف حجم رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ في الحكومة، وبناءً على ذلك نقرّر المشاركة أو عدمها؛ وبالتالي إذا كان الوزراء المقترحون مستقلّين عن الأحزاب فعلًا شيء، وإذا كانت الأحزاب تسمّي الوزراء فنحن نريد اعتماد المبدأ نفسه".