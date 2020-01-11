النشرة: مراكز تعبئة الغاز في صيدا تشهد زحمة منذ الصباح

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مراكز تعبئة ​الغاز​ في صيدا الواقعة في منطقة سينيق جنوبي المدنية تشهد منذ ساعات الصباح زحمة لافتة، حيث وصل صف السيارات إلى الطريق الخارجية، ما دفع المسؤولين عن التعبئة في أحد المراكز الى إغلاق بعض الأبواب والعمل على تأمين الغاز للموجودين داخل المركز.

ويتهافت المواطنون على التزود بالغاز بسبب مخاوف من نقصه أو انقطاعه، على الرغم من تأكيد المعنيين توافره.