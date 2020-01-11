سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، "مَن تلكّأ عن دفع مستحقّات لبنان للأمم المتحدة لسنتَين متتاليَتين وحرمه حقّ التصويت؟ كيف يَتّخذ قرارًا بهذه الخطورة لما فيه من نتائج تؤدّي إلى عزل لبنان وضرب صورته بين الأمم، دون طرح الأمر على مجلس الوزراء تحت رقابة مجلس النواب؟".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تقاذف المسؤوليّات لا يبني أوطان، وحده تحمّل المسؤوليّة يبني وطنًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: تقاذف المسؤوليات لا يبني وطنا ومن تلكأ عن دفع مستحقات لبنان للأمم المتحدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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