بو عاصي: تقاذف المسؤوليات لا يبني وطنا ومن تلكأ عن دفع مستحقات لبنان للأمم المتحدة؟

سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​، "مَن تلكّأ عن دفع مستحقّات ​لبنان​ للأمم المتحدة لسنتَين متتاليَتين وحرمه حقّ التصويت؟ كيف يَتّخذ قرارًا بهذه الخطورة لما فيه من نتائج تؤدّي إلى عزل لبنان وضرب صورته بين الأمم، دون طرح الأمر على ​مجلس الوزراء​ تحت رقابة ​مجلس النواب​؟".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تقاذف المسؤوليّات لا يبني أوطان، وحده تحمّل المسؤوليّة يبني وطنًا".