زحمة سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل بسبب الاشغال

يشهد المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل ​زحمة سير​ خانقة بسبب تعبيد ​وزارة الاشغال​ العامة الحفر الموجودة على الاوتوستراد، وتم تحويل عناصر شرطة بلديتي جبيل وبلاط السير على الطرق الفرعية، تسهيلا ل​حركة المرور​.

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