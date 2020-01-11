بري أبرق معزياً لكل من سلطان عمان ولرئيس مجلس الشورى العماني برحيل السلطان قابوس

أبرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ولرئيس ​مجلس الشورى​ العماني خالد بن هلال المعولي معزياً برحيل السلطان قابوس وقال: "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل باعث نهضة ​سلطنة عمان​ الشقيقة صاحب السمو المغفور له السلطان قابوس بن سعيد... إننا إذ نفتقده صديقاً عزيزاً ل​لبنان​ كما تفتقده الأمة و​العالم​ رائداً من رواد الكلمة ​الطيبة​ وعنواناً من عناوين التلاقي والحوار". وقال: " بهذه المناسبة نشاطر سموكم والشعب العماني الشقيق مصابكم الجلل وعزاؤنا الإستمرار بالنهج الرشيد المتمثل بقيادتكم الحكيمة لسلطنة عمان، متمنين لسموكم التوفيق والسداد وللشعب العماني دوام ​الأمن​ والأمان.

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