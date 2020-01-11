خريس: لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن والتنازل قليلا فالمنطقة تغلي

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ أننا "في وضع دقيق وحرج لا نحسد عليه، ونرى ​الدولة​ بأم العين تنهار شيئا فشيئا، لذا على حكومة ​تصريف الأعمال​ ألا تتنحى جانبا بل عليها القيام بدورها وواجبها، فبإمكانها أن تجتمع وخصوصا أننا في مرحلة صعبة على المستوى المعيشي والاقتصادي والمالي".

وفي احتفال تأبيني للمسعف في ​الصليب الأحمر​ اللبناني أحمد بيضون في بلدة يانوح. قال: "ان العبادة الحقيقية هي أن تدافع عن غيرك وتدافع عن الإنسان، لذلك نرى أن عناصر الصليب الأحمر من المجاهدين والمكافحين ونحن نعلم أن هذه المؤسسة لم تأخذ سوى القليل من حقها، وهي بحاجة الى اهتمام الدولة التي عليها مساعدة كل مؤسسة لا تتوخى الربح، وهكذا تكون الدولة الفاعلة التي تهتم بمؤسساتها".

وسأل: "أين هي الاجتماعات الاستثنائية وأين اللجان و​حالات​ الطوارئ الاقتصادية والمالية لمعالجة كل الأمور التي تواجه البلد، وهل يجب أن نبقى في فراغ؟ ومن يضع حدا لكل هذه الأمور"، لافتا الى أن "الخطوة الأولى تكون بتشكيل ​الحكومة​ بأسرع وقت ممكن، وكفانا استهتارا ب​الشعب اللبناني​ واهانات، فاقتصادنا وماليتنا ينهاران، والمطلوب من المسؤولين التنازل قليلا فالمنطقة تغلي، وخصوصا بعدما حدث منذ أيام من استهداف أمريكي ل​سليماني​ والمهندس وسط تهديدات يومية من ​العدو الاسرائيلي​ الذي يسرق ​الغاز​ والنفط في المقابل لا تزال حكومة تصريف الأعمال غائبة عن السمع ورئيس الحكومة المكلف غير قادر على تشكيلها، لذلك رحمة بهذا الشعب نأمل أن تكون الأيام القليلة المقبلة أيام حسم لكل المسائل لا أيام نوم".