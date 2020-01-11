الحريري عزى بالسلطان قابوس: انطوت صفحة مجيدة من صفحات الخليج العربي

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، على أنّ "صفحة مجيدة من صفحات ​الخليج العربي​ انطوت بغياب السلطان قابوس الّذي كرّس عمره لخدمة ​سلطنة عمان​ وشعبها، وكان رجل حوار واعتدال وانفتاح، خَدم قضايا العرب بهدوء ومسؤوليّة طوال خمسين عامًا".

ولفت إلى "أنّنا نتوجّه بأحرّ التعازي إلى الشعب العماني الشقيق بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أمل العمانيين بمواصلة مسيرة التقدّم والانفتاح"، سائلين الله أن "يرحم الفقيد الكبير وأن يسدّد خطى السلطان هيثم لما فيه استقرار السلطنة وتطوّرها".