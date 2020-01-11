دريان معزيا بالسلطان قابوس: بوفاته خسر العالم رجلاً كبيراً من قادته

تقدم مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ من سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد ومن كافة الشعب العماني بالتعازي بوفاة السطان قابوس بن سعيد بن تيمور "الذي بوفاته خسر ​العالم​ رجلاً كبيراً من قادته".

وأكد دريان "أننا لا ننسى مكرمة جلالة السلطان قابوس رحمه الله الى ​دار الفتوى​ بتبرعه بخمسة عشر مليون ​دولار​ أميركي لشراء ارض لبناء مبنى لجامعة بيروت الإسلامية حيث تم شراءها منذ العديد من السنوات، والعديد من المكرمات التي قدمها للبنان واللبنانيين، لقد كان محبا للبنان وللبنانيين ومساعدا وداعما".

وتمنى للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد كل "التوفيق في مهامه ​الجديدة​ وندعو الله عز وجل أن يأخذ بيده لما فيه خير سلطان عمان وشعبها فهو أهل لهذه المسؤولية التي أوكلت اليه والله الموفق".