قوى الأمن تعمم صورة مفقودة خرجت من منزلها منذ يومين ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المسنّة المفقودة:- نجلا محمد علي بري (مواليد عام 1938، لبنانية) التي غادرت ما بين الساعة 16.00 والساعة 19.00 من تاريخ 9/1/2020 منزلها الكائن في محلّة فرن الشبّاك / سامي الصلح، الى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.
وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 611019/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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