قوى الأمن تعمم صورة مفقودة خرجت من منزلها منذ يومين ولم تعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامة بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المسنّة المفقودة:- نجلا محمد علي بري (مواليد عام 1938، لبنانية) التي غادرت ما بين ​الساعة​ 16.00 والساعة 19.00 من تاريخ 9/1/2020 منزلها الكائن في محلّة فرن الشبّاك / ​سامي الصلح​، الى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة ​طريق الشام​ في وحدة ​شرطة بيروت​ على الرقم: 611019/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.