أكّدت وزارة المالية "أنّها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقّات المتوجّبة لأي جهة، علمًا أنّ كلّ المساهمات يتمّ جدولتها بشكل مستقل سنويًّا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنيّة".
وأشارت إلى أنّ "التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقّاتهم، والمراجعة الوحيدة تمّت صباح اليوم، وأوعز وزير المال بحكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل بدفع المبلغ المتوجّب صباح الإثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل أوعز بدفع مستحقات لبنان للأمم المتحدة صباح الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.