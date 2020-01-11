حواط: نجّنا يا رب من "إنجازات" أخرى للعهد القوي

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، إلى أنّ "​لبنان​ يلامس أدنى المستويات وآخرها في الحقل الدبلوماسي، بعد التخلّف عن تسديد المستحقّات المتوجّبة للأمم المتحدة"، مشدّدًا على أنّها "آخر "إنجازات" العهد القوي والنتيجة الطبيعيّة للإدارة الفاشلة والفاسدة والمتكابرة. نجّنا يا رب من "إنجازات" أُخرى".

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