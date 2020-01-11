النشرة: اعتصام أمام امام شركة الكهرباء في النبطية احتجاجا على التقنين

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ أن تجمع "لوطني" نفذ تحركا احتجاجيا امام شركة ​الكهرباء​ في النبطية احتجاجا على التقنين القاس التي تشهده مدينة مخترع الكهرباء ​حسن كامل الصباح​.

بعدها انتقل الشبان المحتجون الى داخل مركز الشركة حيث القوا بيانهم الذي دعوا من خلاله الى بناء معامل انتاج للكهرباء، وشراء الطافة الكهربائية من اي مصدر بأفصل ​الاسعار​ وبأسرع وقت كالعروض التي قدمتها بعض الدول، ولفت المعتصمون الى انه من غير المقبول ان يخترع عالم الكهرباء بتمثال برونزي، لتضييع جهوده ودراساته بوعود فارغة تبدأ بمحطة للكهرباء وتنته بأن تنير شمعة خيرا من ان تلعن الظلام.

وقد التقى المعتصمون مدير الشركة وهيب قطيش الذي اكد ان التقنين القاس هو كي لا تدخل البلاد في العتمية .



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