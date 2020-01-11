شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا على أبواب أزمة صحية طاحنة..نقص 120 نوع دواء وتحذيرات من شيوع "الجرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس اتحاد الصيادلة التركي أردوغان تشولاق، أن ما يقرب من 120 نوع من الأدوية باتت غير موجودة بالأسواق، وأن تلك الأزمة ستزداد أكثر خلال شهر فبراير المقبل، محذرًا من ارتفاع حالات الإصابة بمرض الجرب خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع تركيا الآن عن تشولاق قوله أن هناك ما يقرب من 120 دواء لا يمكن العثور عليه بالأسواق التركية، ويوجد مشكلة مع واحد أو إثنين من الأدوية في كل مجموعة تقريبًا.

وأضاف تشولاق أن تركيا تعيش أزمة كبير في توفير العديد من الأدوية، مشيرًا إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في دعم الإنتاج المحلي للأدوية.

وعلق تشولاق على انتشار مرض الجرب في تركيا قائلًا :"الجرب مرض مُعدي، يحدث نتيجة لسوء التغذية وعدم العيش في بيئة نظيفة. ولقد عشنا موجة خطيرة من الهجرة. ويوجد أزمة في الأدوية التي تستخدم في علاج هذا المرض".

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وذكر تشولاق أن تركيا تعتبر أقل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في الإنفاق على الصحة مقارنة بالدخل القومي، وذلك بنسبة 4.2%، قائلًا «تم استيفاء 293 مليون و238 ألف روشتة في أول 9 أشهر من عام 2019، وأكثر المواد مبيعًا كانت مسكنات الألم والأدوية المستخدمة في أمراض التمثيل الغذائي".

كانت تنسيقية غرف المهن الصحية فى إسطنبول، أكدت أن هناك زيادة كبيرة فى وقائع الإصابة بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، داعية أهالى المدينة لتوخى الحذر.

واضافت تنسيقية المهن الصحية التى تضم غرفة أطباء إسطنبول، وغرفة الصيادلة، وغرفة الأطباء البيطريين، وغرفة أطباء الأسنان، أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الإصابات بمرض الجرب فى مدينة إسطنبول، مقارنة بالمدن الأخرى.