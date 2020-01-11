شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينعى السلطان قابوس: اتبع سياسة حكيمة جعل عمان قبلة للفرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، السلطان قابوس بن سعيد الذى انتقل إلى جوار ربه، داعيا الله بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأن يكون خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العمانى الشقيق صبر المؤمنين.

وقال بيان صادر عن المجلس اليوم السبت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصرى، إلى الشعب العمانى الشقيق، الذى يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، وفاة المغفور له- بإذن الله- صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طيب الله ثراه، الذى انتقل إلى جوار ربه، بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعاً سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأى بالنفس عن الخلافات، وجعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحيادتيه، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب".

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وتابع: "رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقاً.. راجيا الله عز وجل أن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العمانى الشقيق صبر المؤمنين".