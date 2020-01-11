شكرا لقرائتكم خبر عن 11 تشريعاً أمام اللجان البرلمانية غداً فى مقدمتها "مكافحة المخدرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غداً الأحد مناقشة 11 مشروعات قوانين في القطاعات المختلفة، جنباً إلى جنب طلبات الإحاطة التي تزدحم بها أجندة اللجان البرلمانية.

وفي هذا الصدد، نرصد التشريعات المقرر مناقشتها في إجتماعات اللجان النوعية علي النحو الاتي :

الشؤون الدستورية والتشريعية :

- نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

- استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، ومشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

الخطة والموازنة :

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.(مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

- قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

- نظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.

-استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.

الشؤون الاقتصادية :

- استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

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المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

- استكمال مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس (بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل، وممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية)

الزراعة والثروة الحيوانية :

- استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.(مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

التعليم والبحث العلمي :

- استمرار نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة سهير الحادي، وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

الشؤون الصحية :

- استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.