انطلاق امتحانات أولى ثانوي بنظام "الأوبن بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي، منذ قليل، آداء امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول، ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك".

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات بنظام التقويم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين، من خلال تطبيق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك" وباستخدام أسئلة مقالية واختياري من متعدد.

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وسمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي في لجان الامتحانات، مع حظر استخدام الموبايل أو الدخول به باعتباره غش إلكتروني قد يعرض الطالب للمسائلة القانونية

وتطبع أوراق امتحانات الصف الأول الثانوي داخل الإدارات التعليمية على أن تكون الأسئلة موحدة داخل كل إدارة وتختلف من إدارة لأخرى مع اتباع المواصفات القياسية للامتحانات بالأسلوب الجديد.

ودعت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصف الأول الثانوي إلى الاعتماد على فهم المواد الدراسية والابتعاد تمامًا عن الدروس الخصوصية وأسلوب التلقين الذي يتبعه المعلمين.