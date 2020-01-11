حبس 7 أشخاص تورطوا في وفاة عامل دافع عن ابنة عمه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قررت النيابة العامة بمدينة الحسينية، بالشرقية، اليوم السبت، حبس 7 أشخاص؛ لاتهامهم بالتورط في وفاة عامل زراعي، تدخل لفض مشاجرة بين ابنة عمه وزوجها بقرية خالد ابن الوليد، التابعة لمنشأة أبو عمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منشأة أبو عمر المركزي، بوصول "إبراهيم. ح. م" 35 سنة، عامل زراعي، مُقيم بقرية "خالد بن الوليد" جثة هامدة.

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بالانتقال وسؤال أفرد أسرته، اتهموا 3 أشخاص من عائلة زوج ابنة عمه بالتسبب في وفاته.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين ابنة عم المتوفى وزوجها، قبل أن يتطور الأمر إلى مشاجرة بين الزوجين، وتدخل أقارب الطرفين في المشاجرة، فيما سقط المتوفى مغشيًا عليه وفارق الحياة، وجرى ضبط 7 أشخاص من الطرفين.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة.