بعد تسريب امتحان العربي.. 9 صور ترصد وجوه طلاب أول وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- إسلام فاروق:

انطلقت صباح اليوم السبت، أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وتعقد الامتحانات بالنظام الإلكتروني على التابلت في أغلب المحافظات باستثناء المدارس غير المجهزة بشبكات الإنترنت، وتعتمد الامتحانات على الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما أنها خاضعة لنظام التقييم الجديد.

وينشر الخليج 365 مجموعة من الصور التي توضح سعادة الطلاب عقب تأدية الامتحان في عدد من المدارس، حيث شهد اليوم تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مُعلقًا على تداول امتحانات اللغة العربية للصف الثاني الثانوي على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " السبب وراء التسريب أن الأخلاقيات والمفاهيم تحتاج تطوير موازي".

وأضاف شوقي، في بيان، اليوم السبت: "نبذل قصارى الجهد ولكن يظل العنصر البشري تحدي كبير للأسف، وهو يتطلب منا جميعًا إصلاحه وليس وزارة التربية والتعليم فقط"، موضحًا أنها آفة مجتمعية ترسخت عبر سنوات.

وأوضح أن عملية التسريب التي وقعت اليوم خلال امتحان اللغة العربية للصف الثانوي محدودة جدًا، مضيفًا: "سنحقق فيها وسنعاقبهم وولكنها ليست ظاهرة".