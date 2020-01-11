وزير التعليم: عمليات الغش محدودة جدًا وسنعاقبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عملية التسريب التي وقعت اليوم السبت، خلال امتحان اللغة العربية للصف الثانوي محدودة جدًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات له، اليوم السبت: سنحقق فيها وسنعاقبهم ولكنها ليست ظاهرة.

وأوضح الوزير، أن الهدف هو نجاح الامتحانات على مستوى الجمهورية والمهم هو مهارات الطلاب وليس البنية التحتية أو تدهور الأخلاقيات.

وانطلقت صباح اليوم السبت، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وتعقد الامتحانات وفق النظام الإلكتروني على التابلت في أغلب المحافظات باستثناء المدارس غير المجهزة بشبكات الإنترنت.