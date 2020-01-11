بالصور.. محافظ الشرقية يتفقد لجان الامتحانات والنظام الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، يرافقه رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية للبنين، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

واطمأن المحافظ، من الطلاب على مستوى الامتحان، وما إذا كانت لديهم أي شكاوى من النظام الإلكتروني، مؤكدًا أنه جرى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات والاهتمام بأعمال النظافة.

ومن جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية، أن إجمالي الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا يبلغ 39 ألف و154 طالبًا وطالبة في 202 مدرسة في مادة اللغة العربية فترة صباحية، و41 ألف و998 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي ورقيًا في مادة اللغة العربية فترة مسائية.