بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

وكالات - قالت بريطانيا أمس الجمعة، إنها تنصح "بعدم السفر إطلاقا إلى إيران"، إذ أن هناك معلومات توحي بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء قد تكون سقطت بصاروخ إيراني.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية "وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".

وتابع قائلا "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث"، حسبما نقلت "رويترز".

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ونفت إيران على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، الخميس، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ، وذلك وسط أدلة وفيديو يرصد إسقاطها بصاروخ إيراني أرض جو.

وذكر البيان الإيراني "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران... بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".

كما دعت إيران كندا لتزويدها بما لديها من معلومات قالت أوتاوا إنها تفيد بأن طائرة البوينغ 737 الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران أصيبت عن طريق الخطأ بصاروخ إيراني، كذلك دعت الخارجية الإيرانية شركة "بوينغ" للمشاركة بالتحقيق الرسمي في التحطم، بعد ورود تصريحات أميركية وبريطانية تتطابق مع ما أعلنته كندا بأن الطائرة قد تكون أسقطت بصاروخ عن طريق الخطأ عقب إطلاق طهران صواريخ بالستية على قواعد تستخدمها القوات الأميركية في العراق.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار طهران، فجر الأربعاء، عقب الرد الصاروخي الإيراني على الضربة الأميركية التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، الجمعة، في بغداد. وكان على متن الطائرة المنكوبة 82 إيرانيا و63 كنديا و11 أوكرانيا وعدد من رعايا بريطانيا والسويد وأفغانستان.