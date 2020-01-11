قادة الدول العربية يعزون سلطنة عمان فى وفاة السلطان قابوس

عزى قادة الدول العربية سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما، بعد فترة حكم امتدت لخمسن عاما.
الديوان الملكي السعودي
وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، أعلن فيه أن "خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان العائلة المالكة في سلطنة عمان والشعب العماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوسبن سعيد بن تيمور" .. كما تمنت المملكة "للشعب العماني الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار
الرئاسة المصرية
وأصدرت الرئاسة المصرية، بيانا، عزت فيه الشعب العماني بوفاة السلطان قابوس جاء فيه، "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفورله جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن، حقق لها المكانة والنهضة والعزة".
ملك الأردن
وقدم ملك الأردن عبد الله بن الحسين، التعزية بوفاة السلطان قابوس، ورد فيها: "نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستندا إلى مبادئ راسخة
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