ترودو: كندا تريد تحقيقا كاملا من إيران في تحطم الطائرة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن حكومته تسعى لتحقيق كامل والتعاون الكامل من السلطات الإيرانية، بعد إعلان طهران أن قواتها المسلحة هي من أسقطت الطائرة الأوكرانية المنكوبة عن طريق "الخطأ"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال ترودو، في بيان أصدره مكتبه، "إن إيران اعترفت الآن بأن الطائرة أسقطتها قواتها المسلحة".
وأضاف: "ما زال تركيزنا هوالإغلاق والمساءلة والشفافية والعدالة للعائلات وأحباء الضحايا. هذه مأساة وطنية".
وأوضح رئيس الوزراء الكندي: "سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تحقيق كامل وشامل، وتتوقع الحكومة الكندية التعاون الكامل من السلطات الإيرانية".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، تحمله المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرةالأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر" الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصا بريئا".
وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.
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