أعرب السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، عن أسفه واعتذاره لنقله معلومات خاطئة حول سبب تحطم الطائرة الأوكرانية في ضواحي طهران صباح الأربعاء الماضي.
ونشر بعیدي نجاد تغريدة على تويتر أشار فيها إلى أن تصريحه السابق لوسائل الإعلام البريطانيةحول حادثة تحطم الطائرة "تضمن نقل التصريحات الرسمية في بلدي القائلة بعدم إطلاق صاروخ باتجاه الطائرة وعدم إصابتها به في ذلك الوقت، لذلك أعرب عن الاعتذار والأسف حيال نقل مثل هذه المعلومات الخاطئة.
وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.
وتحطمت الطائرة الأوكرانية "Boeing 737-800" فجر الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران بلندن يعتذر عن تقديمه معلومات مغلوطة عن طائرة أوكرانيا المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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