الصين تزود مقاتلاتها بسلاح جديد

ذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم تزويد مقاتلات الجيل الخامس الصينية بسلاح جديد. ويشار إلى أن السلاح الجديد المزمع تزويد طائرات "جي-20" به في الأعوام القليلة المقبلة هو سلاح الليزر. وأفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن جيش التحرير الشعبي الصيني أعلن عن طرح المناقصة لإنشاء سلاح الليزر للطائرات، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. عن طرح المناقصة لإنشاء سلاح الليزر للطائرات، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. وبحسب الصحيفة فإن سلاح الليزر المزمع إنشاؤه سيخصص لاعتراض الطائرات المعادية وتدمير صواريخ جو – جو. Advertisements وهناك مَن يتوقع وفقا لـ"بزنس إنسايدر" أن يُستخدم سلاح الليزر الجوي الصيني المُنتظَر لتدمير الأهداف الأرضية. وتجدر الإشارة إلى أن تسليح الطائرة المقاتلة بالليزر أمر صعب لأن المقاتلة تطير بسرعة عالية وتقوم بالحركات أثناء الطيران. وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إنشاء سلاح كهذا منذ وقت طويل، ولكنها لم تحقق هدفها بعد.

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